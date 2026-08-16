Fiéis durante a romaria em direção ao povoado Senhor do Bonfim, no Tocantins (Thiago Sá / Governo do Tocantins)\nMovidos pela fé, devoção e esperança, fiéis percorrem quilômetros até o Santuário Senhor do Bonfim, em Natividade, na região sudeste do estado, para agradecer pelas graças alcançadas e pagar promessas. Durante a romaria, o povoado de Bonfim recebe milhares de peregrinos de dentro e de fora do estado.\nA romaria começou no dia 6 de agosto e termina nesta segunda-feira (17). A celebração se aproxima de três séculos de tradição.\nA estudante Maria Eduarda Benevides participa da romaria desde que recebeu, há cerca de um ano e meio, um resultado negativo para um possível câncer. Segundo ela, a caminhada é uma forma de cumprir uma promessa feita durante o período de incerteza.\nCenário de novela e terra do biscoito Amor Perfeito: conheça a cidade mais antiga do Tocantins