-Vídeo DAQUI: Camille (1.3461308)\nA jovem Camille Vitória Araújo e Souza, de 23 anos, filha do radialista Luciano Sassinhora, relatou em vídeo publicado nas redes sociais como recebeu o diagnóstico de leucemia linfoide aguda (LLA) após apresentar episódios de fraqueza extrema e manchas roxas pelo corpo. Ela morreu na última sexta-feira, em decorrência da doença (confira o vídeo acima).\nCamille, que compartilhava com os seguidores a rotina e as etapas do tratamento, contou em vídeo que uma perda súbita de forças que a impedia até de ficar de pé foram os primeiros sinais que a levaram a descobrir a doença. Nas imagens, ela relatou que, dias após tratar uma dor de garganta, também notou o aparecimento de manchas roxas pelo corpo, sobretudo em locais incomuns.\nUma semana depois, surgiram vários roxos no meu corpo. Como sou muito branca, já estou acostumada com roxos na perna. Só que comecei a achar muito estranho quando surgiram roxos entre os meus dedos, coisa que nunca havia acontecido", explicou Camille.