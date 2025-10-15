Uma mulher de 55 anos deve responder pelo crime de apropriação indevida após ser indiciada, nesta quarta-feira (15), pela Polícia Civil. A investigação revela que a suspeita fez um empréstimo consignado de R$ 8 mil no nome da mãe, uma idosa de 78 anos, sem o consentimento dela. O crime aconteceu em Palmas.\nA suspeita não teve o nome divulgado, por isso o Daqui não conseguiu contato com a defesa da investigada.\nA polícia divulgou que a filha morou com a mãe por cerca de oito meses e, nesse período, aproveitou para contratar o empréstimo. Os familiares da vítima identificaram descontos no benefício previdenciário da idosa e procuraram a delegacia. A vítima afirmou que não sabia da contratação do empréstimo.\nMulher perde R$ 28 mil em golpe do falso advogado; veja como funciona\nCarros, mansões e fazendas: influenciadora presa por promover jogos de azar ostentava vida de luxo