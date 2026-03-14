Prefeitura Minucipal de Pugmil emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Rafael Oliveira (Reprodução/Instagram de Rafael Oliveira Bolina)\nRafael Oliveira Bolina, de 26 anos, filho do ex-prefeito de Pugmil, Dircineu Bolina morreu após uma colisão entre um carro e um caminhão na BR‑153, sentido Nova Rosalândia, na região central do estado, na madrugada deste sábado (14). O corpo do jovem ficou carbonizado.\nO acidente aconteceu a aproximadamente dois quilômetros do município, por volta das 1h30. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o carro estava em chamas. As causas do acidente serão investigadas.\nApós apagar o fogo e fazer o resfriamento do veículo, os Bombeiros encontraram o corpo carbonizado dentro do automóvel. O jovem foi identificado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).