O filho de um policial militar morreu após levar um tiro acidental durante uma caçada em Cocalinho, no Mato Grosso. Em nota de pesar publicada em rede social pelo prefeito de Inhumas, Zé Essado, o político prestou solidariedade à família e aos amigos de Luiz Felipe de Araújo Ribeiro, de 28 anos (veja a nota completa ao final desta reportagem). A vítima era personal trainer.\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil de Goiás (PCGO) e com a Polícia Militar de Goiás (PMGO) na manhã deste domingo (26) para saber detalhes do caso. Segundo a PC e a PM o caso não foi encontrado.\nConforme apurado pela TV Anhanguera, o caso aconteceu na noite da última sexta-feira (24) em uma área rural na divisa de Goiás e Mato Grosso. Segundo informações da PMGO enviadas à TV, o grupo era formado por dois policiais militares, esposas, filhos e amigos.