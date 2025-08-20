Idosa é encontrada em condições de maus tratos em apartamento na região central de Goiânia (Divulgação/ Polícia Civil)\nUma idosa de 69 anos foi encontrada em situação de maus-tratos em um apartamento na região central de Goiânia. A vítima contou à Polícia Civil (PC) que sofria agressões verbais e físicas do filho de 21, que a mantinha trancada no quarto em condições insalubres e sem prestar assistência. O local estava com forte odor e ausência de higiene. Além disso, um gato morto foi encontrado dentro da geladeira, informou a polícia.\nSegundo as investigações, a vítima vivia em condições precárias de alimentação e higiene, sendo obrigada a beber água diretamente da torneira do banheiro. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos, cárcere privado e exploração financeira contra pessoa idosa.