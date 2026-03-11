Um filho, de 42 anos, foi preso suspeito de matar o pai, de 76, na Chácara Bom Sossego, em Minaçu, região norte do estado. A morte de Natalino Pinto da Silva foi motivada por uma discussão sobre herança. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o filho golpeou o pai com três facadas; ele foi socorrido, mas morreu no hospital.\nO DAQUI não localizou a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nMulher é presa suspeita de agredir filhos e a avó com faca em Rio Verde\nJovem fica em estado grave após ser espancado com pedaço de madeira, em Goiânia\nComurg demite gari suspeito de matar colega de trabalho\nO crime aconteceu na casa do idoso no domingo (8). De acordo com a polícia, o filho estava embriagado e iniciou uma discussão sobre herança. Durante a discussão e após o filho começar com agressão, o pai pediu para que o filho o respeitasse. No entanto, o homem enfurecido agrediu a vítima com três golpes de faca.