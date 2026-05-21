Um homem de 65 anos foi preso suspeito de matar o pai de 90 anos enquanto ele dormia em Portelândia, região sudoeste de Goiás. Segundo o delegado Marcos Gomes, o suspeito fugiu com o carro do pai, mas foi preso em Goiânia e confessou o crime. A motivação ainda não foi esclarecida.\nOs nomes dos envolvidos não foram divulgados, portanto, o JORNAL não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nO homem foi preso preventivamente na segunda-feira (18). Segundo a polícia, a investigação começou depois que o corpo do idoso foi encontrado com sinais de violência.\nHomem mata a mulher, usa o celular dela para pedir dinheiro à família da vítima e vai a bar beber, diz polícia\nCriminosos se passam por policiais e executam homem a tiros em Palmas, diz PM\nTentativa de fuga e 'escudo humano': veja o que se sabe sobre dono de carro de luxo suspeito de matar vigia em shopping