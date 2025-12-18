-VÍDEO (1.3351672)\nUm influencer de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a reação do pai ao ver o mar pela primeira vez (veja vídeo acima). Na legenda da postagem, Michael Eiras, que viajou com a família de Goiás para Ubatuba, em São Paulo, diz, estar honrando e retribuindo tudo que um dia os pais fizeram por ele. A postagem já acumulou mais de um milhão de visualizações e emocionou os seguidores (leia alguns comentários abaixo).\nNão era o seu pai quem estava ali, era uma criança que nunca viu o mar e carregou esse sonho durante toda a vida”.\nQue vídeo sensacional e emocionante”.\nO tipo de vídeo que deixa o coração em paz! A vida é boa demais, e é melhor ainda quando estamos honrando quem nos ama de verdade”.\nO cara criou um vídeo de memória eterna”.