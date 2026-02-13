Miguel Araújo Machado, de 12 anos, morto pelo pai, o secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado (Reprodução/Instagram de Thales Machado)\nO adolescente Miguel Araújo Machado, de 12 anos, morto pelo pai, o secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, foi enterrado sob forte comoção no município, no sul goiano, nesta quinta-feira (12). Conforme apurado pela TV Anhanguera, o adolescente foi sepultado no Cemitério Avenida da Saudade.\nSegundo a reportagem, o secretário atirou contra os dois filhos dentro de casa durante a madrugada e se matou em seguida. Ambos foram encontrados feridos sobre a cama e encaminhados para atendimento médico. Miguel não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Modesto de Carvalho.\nSecretário gravou vídeo com os filhos horas antes de atirar neles em Itumbiara