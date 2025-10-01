Advogado Adeon Paula de Oliveira foi morto em fazenda em Jussara (Divulgação/OAB-GO)\nO delegado Ricardo Ramos, responsável pelas investigações, afirmou ao jornal que a morte do advogado Adeon Paula de Oliveira, de 75 anos, teria sido motivado por uma disputa envolvendo uma fazenda e uma dívida de R$ 22 milhões. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, Alandelon Wanderlei de Oliveira, que também é advogado. Segundo a polícia, ele teria matado o pai com dois tiros na cabeça, em fevereiro deste ano, na cidade de Jussara, no nordeste de Goiás.\nO homicídio foi praticado devido questões financeiras que envolviam a venda de uma fazenda, da qual pertencia a vítima, e o indiciado havia feito pelo menos R$ 22 milhões de dívidas sem que a vítima soubesse. Isso provocou desentendimentos entre eles, bem como a decisão da vítima de vender a fazenda. Com a morte da vítima, a fazenda passou ao controle do indiciado, que imediatamente cancelou a venda", explicou o investigador.