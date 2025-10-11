Morreram em Goiânia Mônica Rassi e Alberto Rassi Júnior, filhos dos fundadores do Hospital Rassi, Luiz Rassi e do Alberto Rassi, respectivamente. Mônica morreu devido um aneurisma da aorta e Alberto de morte natural, segundo o primo deles Nelson Rassi.\n"O Alberto foi encontrado em casa já morto e a Mônica passou mal em casa", informou.\nEm nota, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) lamentou as mortes e afirmou que "a família Rassi ocupa lugar singular na história da medicina em Goiás".\nA Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) também se solidarizou com a família e amigos. "Neste momento de profunda dor, desejando a todos que encontrem forças para suportar a saudade e tristeza".\nMônica era defensora pública do Estado de Goiás aposentada e morreu na quarta-feira (8). Já Alberto era médico e morreu na quinta-feira (9). "Eram duas pessoas que prestaram um enorme serviço à sociedade goiana, cada um no seu campo. O doutor Alberto era um cirurgião, seguiu os passos do pai. Mônica seguiu a carreira jurídica e ocupava uma posição no setor jurídico", disse o primo.