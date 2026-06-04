-Filhotes (1.3418545)\nVocê já imaginou como seriam os filhotes de um cruzamento entre um Husky siberiano e uma Dachshund, raça conhecida popularmente como "salsicha" ou “cofap”? Pois é! Em Montividiu, no sudoeste de Goiás, o autônomo Wesson Araújo, de 28 anos, gravou um vídeo mostrando o resultado de uma cruza inesperada (assista ao vídeo acima).\nOs dois vídeos que mostram os “Husksichas” já acumula mais de 4 milhões de visualizações no TikTok. O cruzamento inesperado entre Apolo, o Husky siberiano, e Sol, a Dachshund, teve como fruto 7 filhotes, sendo três fêmeas e quatro machos.\nCachorro resgatado vira mascote da Polícia Civil e ganha apelido de 'inspetor Chocolate' em Goiânia\nZezé Di Camargo e Graciele vão adotar cachorro que emocionou a web após ser rejeitado em feiras de adoção, diz abrigo