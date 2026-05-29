Apesar de apresentarem posicionamentos divergentes sobre os termos, os senadores da bancada de Goiás consideram que existe margem para que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para o fim da escala de trabalho 6x1 seja aprovada pelo plenário do Senado. A avaliação de dois dos três parlamentares goianos é de que, mesmo com críticas ao texto, a votação contrária deverá ser reduzida, como ocorreu na Câmara dos Deputados, que registrou 472 votos favoráveis e apenas 22 contrários.\nApenas Jorge Kajuru (PSB) define voto favorável à medida da maneira como foi avalizada pelos deputados federais, enquanto Vanderlan Cardoso (PSD) e Wilder Morais (PL) registraram suas assinaturas em PEC alternativa, apresentada pela oposição no Senado. Vanderlan afirma que busca alterar o texto para aplicar mais possibilidades para a relação de trabalho entre empregados e empregadores.