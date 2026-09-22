A Prefeitura de Goiânia demoliu um imóvel na rua 74, no setor Central, próximo a Avenida Independência, dando continuidade ao plano do município de demolição de construções abandonadas. Durante a intervenção, realizada na última sexta-feira (18), o ponto de ônibus localizado na calçada da casa acabou sendo completamente destruído.\nO jornal foi até o local, nesta segunda-feira (21), e se deparou com todo o entulho ainda presente no espaço. O terreno, e os escombros que agora compõem a paisagem, não foram recolhidos e nem cercados pela Prefeitura.\nAlém disso, o ponto de ônibus ainda está destruído, não tendo sido realizada nenhuma substituição. Durante nossa passagem pelo local, a população estava esperando o transporte público na esquina acima, quase na rua.\nO imóvel estava completamente abandonado há 10 anos, e estava sendo ocupado por moradores de rua e dependentes químicos, além de ter se tornado um ambiente de disputa entre traficantes de drogas. Conforme relatos dos comerciantes e moradores da região, havia bastante tempo que todos sofriam com roubos e intimidações daqueles que viviam na casa abandonada.