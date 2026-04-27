Palmas registrou dois homicídios brutais entre o sábado (25) e o domingo (26). Em ocorrências distintas, um jovem de 23 anos foi morto com uma chave de fenda e outro homem, ainda não identificado, foi vítima de golpes de machadinha.\nCorpo encontrado no Aureny III\nNa madrugada de domingo (26), a Guarda Metropolitana localizou o corpo de um homem em um matagal no setor Aureny III. O crime teria ocorrido no final da tarde de sábado (25) em frente a um conjunto de kitnets. Testemunhas indicaram que o corpo foi arrastado para a mata após o assassinato.\nOs agentes encontraram vestígios de sangue no muro e no chão próximos às kitnets. A perícia técnica identificou lesões graves na cabeça da vítima e apreendeu uma machadinha, apontada como a provável arma utilizada no homicídio. O corpo foi encaminhado ao Núcleo de Medicina Legal para necropsia e identificação.