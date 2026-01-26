Orelhão ativo em Ananás, Tocantins. (Foto: Welves Borges)\nO Tocantins tem atualmente 149 telefones de uso público, os chamados orelhões, cadastrados junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Desse total, pelo menos 90 estão ativos e outros 59 aparecem com status 'em manutenção', segundo atualização divulgada na última terça-feira (20).\nOs aparelhos estão distribuídos em 67 cidades, o que representa quase metade dos 139 municípios tocantinenses. A maioria está concentrada na mesorregião ocidental, em localidades atendidas pelas operadoras Claro e Oi.\nCinco municípios concentram 26 orelhões no total. Araguatins lidera o ranking, com 10 aparelhos, sendo cinco ativos. Em seguida aparecem Itacajá, com cinco aparelhos (três ativos), Arraias e São Sebastião do Tocantins, com quatro orelhões cada, todos ativos, e Aragominas, com três aparelhos ativos.