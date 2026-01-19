Em dezembro o número de financiamento de automóveis usados em Goiás disparou, com crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2024. Entre os motivos estão o alto preço dos veículos zero quilômetro e uma maior abertura de crédito pelos bancos no mês.\nNo caso dos veículos de duas rodas, a preferência foi outra: os compradores financiaram 23,6% mais motos novas, que tiveram desempenho melhor que as usadas, por conta da melhor oferta de crédito e do surgimento de um novo negócio: as locações para delivery.\nO financiamento de veículos no Brasil fechou 2025 no maior nível em 14 anos no Brasil. Ao todo, 7,3 milhões de unidades foram financiadas ao longo do ano, segundo levantamento da B3, a bolsa do Brasil. O volume representa crescimento de 2% em relação a 2024. Além disso, 2025 foi o terceiro ano consecutivo de alta no crédito automotivo. Em Goiás, o bom resultado no mês permitiu que o financiamento de carros usados fechasse 2025 com desempenho positivo de 1,1% no estado. Já o financiamento de veículos novos teve queda de 2,6% no ano passado.