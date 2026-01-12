Além de mandar mensagens para clientes, a mulher que criou um perfil falso para difamar uma ex-colega de trabalho também enviou acusações à loja onde a vítima trabalhava. Segundo a Polícia Civil, a suspeita acreditava que tinha sido prejudicada no ambiente profissional e por isso tinha o objetivo de prejudicar o estabelecimento e provocar a demissão da vítima.\nO caso aconteceu em novembro de 2025. Segundo a polícia, vários clientes do estabelecimento passaram a receber mensagens do perfil falso e, por isso, o caso ganhou repercussão na cidade. A suspeita foi indiciada pelos crimes de injúria, difamação e falsa identidade.\nO g1 teve acesso às mensagens enviadas pela suspeita para clientes do estabelecimento e para os donos do local. As conversas foram identificadas pela Polícia Civil durante as investigações.