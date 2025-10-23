O prefeito Sandro Mabel (UB) relançou nesta quarta-feira (22) o programa Cidade Segura, para remoção de fios de telecomunicações em desuso e clandestinos dos postes da capital. De acordo com a Prefeitura, a retirada da fiação já concluída na Avenida 24 de Outubro nesta semana. O projeto deve ser levado agora à Avenida 85, a partir desta quinta-feira (23).\nNos primeiros 90 dias, a medida deve contemplar outras vias importantes, tais como as avenidas Anhanguera, Mangalô e Padre Wendel. Ao menos 140 empresas já estão atuando junto à Prefeitura para reordenação dos mais de 170 mil postes da capital.\nLançado em agosto de 2023, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD) em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), o programa Cidade Segura pretendia retirar toda a fiação em desuso até o fim daquele ano.