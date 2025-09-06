Das 28 distribuidoras visitadas na primeira madrugada de fiscalização quanto ao cumprimento do decreto que regulamenta legislação municipal 11.459, com a proibição de funcionamento, dez foram fechadas. A ação ocorreu 34 dias após a publicação no decreto, que foi o prazo dado pelo município para que os comerciantes se adequassem aos novos horários, com a proibição de funcionamento entre meia-noite e 4h59.\nNa primeira fase de fiscalização, a autuação vai seguir a orientação da Polícia Militar, ou seja, serão verificados os locais descritos como mais problemáticos pelos militares. Na madrugada desta sexta-feira (5), foram atendidos os locais pelos 31º (Parque Atheneu), 6º (Setor Marista) e 7º (região Sudoeste) batalhões da Polícia Militar.\nA recepção foi muito positiva depois desses 34 dias de orientação, em comparação com o que vimos no começo. Isso mostra que a divulgação foi muito boa”, conta o gerente de fiscalização de atividades econômicas da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), André Barros. Ele explica, porém, que das dez distribuidoras autuadas, com a obrigação de fecharem pela madrugada, seis alegaram que não se enquadrariam no decreto porque seriam empórios ou minimercados. “Incrível como mais de 60% dos locais mudaram a classificação do comércio, mas são casos muito flagrantes. Tinha lugar com quatro litros de leite, seis litros de óleo e uns salgadinhos e falando que é minimercado”, conta Barros.