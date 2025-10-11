Uma fiscalização de bebidas que ocorreu em Anápolis, na região central do estado, encontrou maconha escondida dentro de garrafas de cachaça. Segundo a Polícia Civil (PC), a distribuidora em questão foi autuada e os proprietários foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (8).\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados. Assim, O DAQUI não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento.\nAlém da PC, a fiscalização também foi realizada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Anápolis e pelas polícias Militar (PM) e Técnico-Científica (PTC). Ainda na quinta-feira, conforme divulgado pela PC, outras ações de combate à falsificação de bebidas ocorreram em Formosa, Porangatu e Rio Verde.\nVeja mais imagens da fiscalização em Anápolis na reportagem da TV Anahnguera: Operação encontra bebidas falsificadas encontra "cachaça de maconha"