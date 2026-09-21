-fisio_lesoes (1.3458612)\nA fisioterapeuta Magda Oliveira da Silva foi presa nesta segunda-feira (21) suspeita de causar lesões graves e gravíssimas em pacientes durante procedimentos estéticos, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), entre os casos investigados estão procedimentos nas regiões íntima, facial, glútea e mamária, com relatos de cortes, queimaduras, sangramentos, infecções, necrose, perda de tecido, cicatrizes e outras complicações. Nas redes sociais, ela divulgava seus serviços e dizia que ocorriam sem cortes e com anestesia local (veja o vídeo acima).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa da suspeita para que pudesse se posicionar, mas não teve retorno até a última atualização desta notícia. A reportagem também pediu nota para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 19ª Região (CREFITO 19), mas não se manifestaram até o momento.