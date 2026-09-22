Buscas e apreensões ocorreram na casa dela, além dos consultórios, em Goiânia (Divulgação / Polícia Civil e Reprodução / Instagram Magda Oliveira)\nA fisioterapeuta Magda Oliveira da Silva, presa nesta segunda-feira (21) suspeita de mutilar pacientes durante procedimentos estéticos em Goiânia, divulgava seus serviços nas redes sociais com a promessa de métodos "sem cortes e com anestesia local". Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), no entanto, os procedimentos envolviam cortes profundos e retirada de tecidos, além de terem causado queimaduras, infecções e mutilações.\nEm nota, o advogado Sílvio Maia, que atua na defesa de Magda, afirmou que a profissional reafirma seu compromisso com a verdade e com a ética e está à disposição da Polícia Civil e da Justiça para apresentar documentos e laudos técnicos. Também destacou que a investigação deve respeitar o direito de defesa e a presunção de inocência. Segundo a defesa, o andamento do inquérito deverá demonstrar a regularidade da atuação da fisioterapeuta.