O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), realizou rápida visita a Goiânia nesta quinta-feira (18) para tratar, prioritariamente, dos rumos do partido no estado para a disputa das eleições do próximo ano. A primeira agenda do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi uma reunião com o governador Ronaldo Caiado (UB), no Palácio das Esmeraldas, em movimento que confirma articulação avançada para a formação de aliança no estado.\nApesar da presença de ambos na corrida presidencial, o diálogo tratou principalmente da possível composição para a chapa majoritária a ser encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB). Escolhido pelo pai para representar o grupo bolsonarista na disputa nacional, Flávio conversou com Caiado acompanhado do deputado federal e pré-candidato ao Senado Gustavo Gayer (PL) e do presidente estadual do partido, senador Wilder Morais, que passou a trabalhar em torno de pré-candidatura própria ao governo estadual, desde novembro.