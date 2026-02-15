Folia do Castilho administrada pelo Júlio César (Arquivo pessoal/Júlio César)\nUma tradição que remonta à peregrinação dos três Reis Magos em busca do Menino Jesus, guiados pela Estrela do Oriente, a Folia de Reis é carregada de fé, tradição e cultura. Veja como essa expressão de fé, que começou junto com as primeiras vilas de Goiás, resiste ao crescimento urbano, reunindo foliões e famílias em torno das orações e músicas típicas.\nSegundo o professor Bento Fleury, as folias começavam depois do Natal e terminava no dia 6, dia que a Igreja Católica dedica aos Santos Reis. Ele explica que antigamente a folia peregrinava pelas ruas indo de casa em casa porque era uma festa do conhecimento das pessoas, dos grupos e das pequenas comunidades.\nEssa tradição, ela foi sendo mantida, principalmente na zona rural, com o que se chama de giro. O giro urbano e o giro rural", explica.