Ruas e casas em Goiás voltaram a ser ocupadas pela mistura de fé, música e festa no ciclo das Folias de Reis, tradição que atravessa séculos celebrando a visita dos três Reis Magos ao menino Jesus. Bandeiras coloridas, cantorias afinadas e passos marcados transformam o cotidiano, especialmente de cidades do interior.\n“Quando a folia chega, ela leva bênção, mas também leva encontro, emoção e memória”, define Divina Delfina de Brito, de 62 anos, responsável pelos Grupos de Folia de Reis do Estado.\nA modernização das Folias de Reis tem sido estratégia central para garantir a continuidade da tradição em Goiás. O uso de transporte coletivo, a comunicação por aplicativos de mensagem e a reorganização interna dos grupos são algumas das ações adotadas para manter viva a festa. “A folia se adapta ao tempo em que vive, mas sem perder seus ritos, seus cantos e sua devoção”, afirma Divina.