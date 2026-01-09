Um homem de 27 anos, identificado como Bruno Henrique Castro Fonseca, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (7), em uma estrada vicinal de acesso a uma pedreira em Lajeado, na região central do Tocantins. O suspeito, que era foragido da Justiça por homicídios cometidos no Pará e investigado por um feminicídio na Colômbia, teria disparado contra os policiais após uma perseguição iniciada na região norte de Palmas.\nDe acordo com informações da Polícia Militar, equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) realizavam patrulhamento quando receberam denúncias de disparos de arma de fogo efetuados de dentro de uma caminhonete branca em Palmas.\nOs policiais localizaram o veículo na rodovia, no sentido a Lajeado, e tentaram realizar a abordagem com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade.