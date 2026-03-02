O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) anunciou a criação de uma força-tarefa para atender cidades afetadas pelas chuvas intensas. Durante o fim de semana, alguns municípios registraram alagamentos, pontes e estradas obstruídas, além do rompimento do aterro de uma represa na região sudoeste do Tocantins.\nHouve registros de alagamentos em Araguaína, Gurupi, Palmas e em várias outras regiões, segundo o governo. “Nós estamos fazendo o possível neste momento em que as chuvas são intensas e que as sirenes da Defesa Civil alertam as pessoas na região urbana", comentou.\nO município de Santa Rosa do Tocantins está entre os mais afetados pela chuva. No povoado de Cangas o aterro de uma represa rompeu e a água alagou estradas e invadiu casas. A enxurrada provocou o desabamento de uma casa próxima ao córrego Taquari. A ponte sobre o ribeirão, responsável por ligar Santa Rosa ao povoado, foi levada pela força da água. Segundo a Defesa Civil do Tocantins, não há registro de feridos (veja nota na íntegra abaixo).