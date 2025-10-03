O Governo de Goiás anunciou, nesta quinta-feira (2), o início das operações de uma força-tarefa preventiva contra a adulteração de bebidas com o metanol. A primeira fase da operação começa nesta quinta pela capital. Em seguida, avançará para os municípios do interior goiano. Como Goiás ainda não teve nenhum registro de intoxicação por metanol, as medidas são para evitar casos no estado.\nDiferentes frentes irão integrar a força-tarefa: Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM), Polícia Técnico-Científica (PTC), Vigilância Sanitária e o Programa de Defesa do Consumidor (Procon). A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) também já repassa orientações aos hospitais e médicos goianos sobre como tratar casos de intoxicação por metanol.\nO trabalho envolve a PM, o Procon e a Vigilância Sanitária, que passarão por distribuidoras e bares em busca de bebidas com sinais de adulteração nas garrafas. Sendo constatada a falsificação, o material será recolhido e o proprietário do estabelecimento poderá sofrer sanções administrativas e criminais, esta última por meio da atuação da PC. Amostras das bebidas adulteradas serão encaminhadas para a PTC a fim de identificar a presença do metanol.