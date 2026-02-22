Equipes do Corpo de Bombeiros intensificaram, neste sábado (21), as buscas por um trabalhador que desapareceu em uma área de mata fechada nos arredores de Alvorada, região sul do Tocantins. Antoniel Jeferson Ferreira de Oliveira, de 39 anos, foi visto pela última vez na manhã de quarta-feira (18), após sofrer um suposto surto psicótico.\nNatural do Piauí, Antoniel estava há apenas dois dias trabalhando em obras de duplicação da BR-153. Segundo informações da corporação, ele se embrenhou na vegetação densa às margens da rodovia federal.\nConfira o vídeo no JA2: Corpo de Bombeiros procura trabalhador desaparecido em Alvorada\nA busca pelo trabalhador mobiliza militares do 3º Batalhão de Gurupi e especialistas da Companhia de Buscas e Salvamento. Inicialmente, a varredura foi feita por terra e com o auxílio de drones. Diante da dificuldade em localizar o homem, a operação foi reforçada com três novos militares e um cão farejador.