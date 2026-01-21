A chuva que começou ainda na madrugada de ontem, e se estendeu nas primeiras horas do dia, deixou ruas alagadas em Goiânia e desabrigou ao menos 15 famílias residentes do Jardim Mirabel, na região Oeste. Os moradores tiveram de ser realocados para casas de familiares após o Córrego Anicuns transbordar. Nas proximidades do setor, a região do Vera Cruz foi a que registrou a maior precipitação do dia, com 84,8 milímetros (mm) até o fim da tarde.\nAs precipitações registradas pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) demonstram a intensidade da chuva que começou entre meia-noite e 2 horas da madrugada desta terça-feira em toda a capital. Até às 7 da manhã, o Parque Amazônia, na região Sudoeste, registrava 75,8 mm, e a região dos Jardins Madri, também no Sudoeste da capital, 72,8 mm. Na região Leste, o Parque Atheneu já marcava 72,4 mm, e o Vera Cruz, 71,2 mm de chuva.