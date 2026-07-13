- frances_comida_goiana.mp4 (1.3432438)\nQuem nasce em Goiás sabe que a feira livre é uma espécie de patrimônio afetivo, um ritual sagrado do goiano, mas o que acontece quando colocamos um paladar acostumado aos croissants e ratatouilles diante de comidas típicas do estado? O francês Marcus Antunes, de 28 anos, tirou a prova após provar iguarias regionais, como coxinha, bolo, pamonha e deu o veredicto se as comidas realmente são tudo isso.\nDo Estranhamento ao "Uai", o tour gastronômico começou pelo teste de fogo em uma feira da capital. Ao DAQUI, Marcus Antunes confidenciou que a comida que mais lhe chamou a atenção foi o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Segundo o francês, ele tem o costume de fazer vídeos provando comidas brasileiras, e nunca tinha provado nada tão saboroso quanto o bolo.