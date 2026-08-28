-Coletiva MPGO (1.3449419)\nUm advogado e dois contadores foram presos em Goiás suspeitos de envolvimento em um esquema de sonegação de impostos na venda de grãos que causou uma fraude bilionária ao Estado. Segundo o promotor de Justiça Denis Augusto Bimbati Marques, um outro contador fugiu para a Europa. Seis pessoas foram presas em Goiânia, Mineiros, Rio Verde, Cuiabá (MT) e Itapema (SC), conforme a última atualização do do Ministério Público de Goiás.\nO prejuízo para o Estado de Goiás é bilionário. Essas empresas são verdadeiras organizações criminosas que contam com especialidade contábil e se destinam exclusivamente a esconder o grão produzido em Goiás”, afirmou o promotor.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não localizou as defesas dos suspeitos para que pudesse se posicionar.\nA Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) informou que acompanhou a operação e que a atuação da seccional teve como objetivo garantir “a observância dos direitos e prerrogativas do advogado supostamente envolvido, assegurando que o devido processo legal fosse respeitado, com plena garantia ao contraditório e à presunção de inocência” (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).