A passagem de uma frente fria pela Região Sudeste do país favorece a formação de áreas de instabilidade e pode provocar pancadas isoladas de chuva nas regiões Sul, Sudoeste e Central de Goiás nesta quarta-feira (2). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os acumulados devem variar entre 1 mm e 8 mm em municípios como Goiânia, Rio Verde, Jataí e Itumbiara.\nO órgão alerta, no entanto, que as precipitações pontuais não revertem o quadro de estiagem no estado. O calor intenso e o ar seco continuam a predominar na maior parte de Goiás ao longo do dia.\nDe acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, na capital, a precipitação registrada nas primeiras horas da manhã trouxe benefícios imediatos.\nFoi uma chuva leve em algumas localidades de Goiânia, mas já ajuda a baixar a poeira e melhora substancialmente a qualidade do ar", destacou Amorim.