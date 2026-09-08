O avanço de uma frente fria pela Região Sudeste do país colocou 160 municípios goianos em alerta para risco potencial de tempestades nesta terça-feira (8). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a instabilidade pode provocar pancadas de chuva acompanhadas de raios, queda eventual de granizo e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h.\nDe acordo com o boletim do Cimehgo, a mudança no tempo encerra sequências de estiagem no estado. No Sul goiano já havia 12 dias sem chuva e, na Região Central, seis dias consecutivos.\nNa capital, a previsão aponta para sol entre nuvens pela manhã e aumento da instabilidade a partir da tarde, com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros em Goiânia devem registrar máxima de até 32 ºC, com umidade relativa do ar entre 40% e 90%.