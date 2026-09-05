O final de semana e o feriado de 7 de setembro podem ser de tempestade e quedas de temperatura, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo a meteorologista Elizabete Alves, uma frente fria vinda da região sul conseguiu vencer a massa de ar seco e chega no estado de Goiás neste sábado (5), trazendo maior chance de chuva.\nAs chuvas podem durar até terça-feira (8). A partir de quarta-feira (9), o calor intenso deve voltar e dura até o fim do mês de setembro. "Na segunda quinzena de setembro, a condição voltará ao normal, vamos dizer assim, que é com pouca chuva. Mas, esse ano, terá ainda mais um item importante, que é a questão da elevação da temperatura por conta do El Niño", explica a especialista.\nSegundo aviso publicado no site do Inmet, a temperatura em Goiás terá declínio de 3°C a 5°C; chuva entre 30 a 50 milímetros e ventos intensos, podendo chegar de 40 a 60 km por hora.