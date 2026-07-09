O avanço de uma frente fria pode provocar pancadas de chuvas isoladas em Goiás neste final de semana. Embora a chance seja considerada pequena devido à massa de ar seco que tenta "blindar" o estado, os mapas meteorológicos indicam uma situação atípica que segue em monitoramento pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nExiste uma possibilidade de que no final de semana, no domingo, tenha umas pancadinhas de chuva isoladas devido ao avanço de uma frente fria. Pelo menos as ventanias podem ocorrer, porque essa frente fria pode influenciar aqui o estado. Mas estou só colocando ainda como possibilidade, a gente sabe que é remota, porque nós temos um bloqueio atmosférico aqui que tenta blindar e não deixar essa frente influenciar aqui.”, explicou o gerente do Cimehgo, André Amorim.