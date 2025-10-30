O avanço de uma frente fria pela região Sudeste do país deve provocar pancadas de chuva com rajadas de vento, raios e granizo em Goiás nesta quinta-feira (30). O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) traz o alerta para tempestades em 53 municípios goianos, entre eles Água Limpa, Buriti Alegre, Goiatuba, Ipameri e Professor Jamil (veja a lista completa com todos os municípios ao final desta reportagem).\nEm Goiânia, a previsão é de sol e calor durante a tarde, com temperatura máxima de 33°C e umidade relativa do ar entre 25% e 80%. Também há risco de tempestade na capital, segundo o boletim do Cimehgo.\nA região Centro-Sul de Goiás é a que tem maior alerta para tempestades. O volume de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou chegar a 50 mm no acumulado do dia. As rajadas de vento podem atingir 50 km/h.