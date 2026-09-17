O sistema de transporte público da Grande Goiânia vai ganhar reforço de 64 ônibus, porém usados, através da Viação Reunidas Mobilidade, uma das concessionárias que atuam no transporte coletivo. Os veículos rodavam no Distrito Federal e pertenciam à Urbi Mobilidade, conforme apuração da rádio CBN Goiânia.\nAs duas empresas são administradas financeiramente pelo Grupo HP. Em nota, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) afirma que os veículos apresentam boas condições e estão na fase final de vistoria, restando apenas nove veículos para a selagem.\nO diretor da Viação Reunidas Mobilidade, Henrique Vinicius da Paz, em entrevista concedida à CBN ontem, afirma que o remanejamento da frota aconteceu por meio de uma negociação interna. No início de março, a Urbi Mobilidade inaugurou no Distrito Federal 64 ônibus novos, do modelo Apache Vip V, movidos a diesel no padrão Euro-6, com menos emissão de poluentes. Pouco mais de seis meses depois, exatamente 64 veículos passaram a integrar a frota goiana.