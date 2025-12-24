A Prefeitura de Palmas fez ajustes no contrato emergencial do transporte coletivo urbano. Entre as mudanças estão a redução no número de ônibus em circulação e a atualização do valor pago à empresa que opera o serviço. A tarifa cobrada dos passageiros não foi alterada.\nO aditivo no contrato com a empresa Sancetur faz um ajuste na tarifa técnica paga por quilômetro rodado. De acordo com a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), o valor global do contrato, estimado em R$ 196,2 milhões, não é fixo. O pagamento é feito conforme a quantidade de quilômetros efetivamente rodados, o que pode variar de acordo com a demanda do sistema.\nCom o aditivo, a tarifa técnica por quilômetro rodado passou de R$ 15,02 para R$ 14,02. Com essas alterações, a Prefeitura afirma que buscou reequilibrar os custos do contrato, sem mudar o valor da passagem paga pelo usuário.