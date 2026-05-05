Supermecados não poderão abrir aos domingos, defende sindicato dos empregados (Tânia Rêgo / Agência Brasil)\nO acordo relacionado ao fechamento total ou não de supermercados, hipermercados e atacarejos aos domingos e mais três feriados, em Goiás, será firmado em 15 de maio, garantiu o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Goiás (Secom-GO). A última tentativa de negociação da entidade com o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado (Sincovaga-GO) ocorreu em 30 de abril, e a falta de definição resultou na decretação de que o setor não poderia convocar seus empregados para trabalhar no 1º maio deste ano, feriado do Dia do Trabalhador.\nAo JORNAL, o procurador do Secom, José Nilton Carvalho, afirmou que uma nova reunião com o sindicato que representa as empresas está programada para ocorrer nos dias 12 e 13 de maio. “Vamos sentar e aparar as arestas. E tudo indica, vamos firmar a CCT [Convenção Coletiva de Trabalho] ano 2026”, apontou, acrescentando que a assinatura deve acontecer no dia 15.