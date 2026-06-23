O Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Goiás (Secom) avisa que pretende continuar lutando pela redução da jornada de trabalho aos domingos nos supermercados. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) manteve a liminar obtida pela Associação Goiana de Supermercados (Agos), que suspendeu a eficácia da cláusula da convenção coletiva de trabalho (CCT) que limitava o horário de trabalho até 11 horas, mas permitia a extensão da jornada às empresas filiadas ao Sindicato do Comércio Varejista do Estado (Sincovaga-GO) ou mediante acordo coletivo de trabalho (ACT).\nAlém de acabar com a exigência de filiação ao Sincovaga ou de um ACT para a extensão do horário, a liminar conquistada pela Agos permite que seus associados também possam abrir normalmente em todos os domingos e feriados. Mas o sindicato laboral decidiu estender os efeitos da liminar a todas as empresas do estado, independentemente da filiação, até que o mérito da ação seja julgado, o que suspende a fiscalização.