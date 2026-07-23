-VÍDEO: DAQUI LANCHONETE (1.3436784)\nUma funcionária denunciou que foi agredida por um cliente dentro de uma lanchonete após pedir que ele levantasse os pés para que ela pudesse varrer o local. O caso aconteceu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens divulgadas pela TV Anhanguera é possível ver o momento em que a auxiliar de limpeza aparece varrendo próxima à mesa onde o homem estava. Em seguida, ele se levanta chuta a vassoura e empurra a funcionária, que cai (veja o vídeo acima).\nEm nota, o Burger King informou que repudia qualquer ato de violência e que a colaboradora terceirizada recebeu atendimento imediato após o incidente. A empresa também afirmou que apura o ocorrido e segue oferecendo todo o suporte e acolhimento necessários (veja a nota completa no final da matéria).