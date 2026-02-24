Um funcionário de um condomínio morreu após a carretinha da coleta de lixo cair sobre ele, em Anápolis, na região central do estado. A vítima foi identificada como Abimael Oliveira da Silva, de 72 anos. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (23).\nSegundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Fábio Miguel, havia uma segunda pessoa que foi atingida pelo equipamento, que foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).\nO nome da pessoa ferida não foi divulgado, por isso o DAQUI não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização desta matéria. Além disso, a reportagem não conseguiu contato com o condomínio até a última atualização desta matéria.\nJovem morre em acidente com moto perto do Parque dos Povos Indígenas no centro de Palmas\nCorpo carbonizado é encontrado dentro de uma cama em uma área rural, em Jataí