Um homem de 36 anos foi preso suspeito por tentar furtar seis pneus de uma loja na quadra 403 Sul em Palmas. Segundo a Polícia Militar, ele chegou a morder um funcionário após ser impedido de sair do estabelecimento.
O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o Daqui não teve contato com a defesa dele.
Conforme a PM, o gerente da loja contou que um homem havia tentado sair do estabelecimento carregando os pneus. O suspeito foi impedido pelos funcionários e levado para a sala de Recursos Humanos, onde ficou detido até a chegada da polícia.