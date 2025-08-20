A gestão das três maternidades municipais de Goiânia será entregue pela Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc) em 29 de agosto. De acordo com nota assinada em conjunto pela fundação e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), serão realizadas agendas de alinhamento para a transição até 28 de agosto.\nA Prefeitura assinou, na segunda-feira (18), os termos de colaboração emergencial com as organizações sociais (OSs) que administrarão as maternidades municipais.\nNo fim de julho, a gestão notificou a Fundahc sobre o fim dos contratos, após meses de desgaste com a Prefeitura. O Instituto Patris receberá R$ 5,5 milhões mensais para administrar o Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI); a Sociedade Beneficente São José (SBSJ) terá R$ 5,1 milhões para gerir o Hospital Municipal e Maternidade Célia Câmara (HMMCC); já a Associação Hospital Beneficente do Brasil (AHBB), R$1,9 milhão mensal para cuidar da Maternidade Nascer Cidadão (MNC).