O g1 Goiás vai transmitir ao vivo a Super Maratona para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, uma iniciativa da Pontifícia Universidade Católica (PUC) Goiás com a TV Anhanguera que inclui aulas gratuitas em uma revisão completa das matérias exigidas na prova. As aulas serão realizadas nos dias 1º e 2 de novembro (veja a programação completa ao final do texto).\nAcompanhe no g1 Goiás: Super Maratona para o Enem 2025\nNo sábado (1°) e domingo (2) do evento, as lições serão ministradas em dois blocos, que acontecem das 8h às 13h.\nAs inscrições para assistir às aulas on-line ainda podem ser feitas pelo site oficial do evento.\nA Super Maratona também será realizada presencialmente no Centro de Convenções da PUC Goiás, em Goiânia. Aos que concluíram o cadastro para essa modalidade, basta apresentar o QR Code disponibilizado com a inscrição na entrada do local.