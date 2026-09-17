Há mais de 20 anos, a Galhofada faz do Setor Pedro Ludovico um lugar onde a arte não precisa pedir licença para acontecer: ocupa espaços, atravessa a praça, reúne quem veio para assistir e também quem simplesmente passa pelo bairro. É nesse território que, a partir de hoje, diferentes formas de fazer arte na rua voltam a se encontrar.\nA programação segue até domingo (20), em vários locais da região. Entre teatro, circo, música, oficinas, cortejo e feira, a Galhofada espalha sua programação por espaços públicos. Artistas de Goiás dividem espaço com convidados de Brasília e do Rio de Janeiro, enquanto estudantes e professores do Instituto de Artes da Cena da Universidade Federal de Goiás (IAC/UFG) participam de diferentes etapas da realização.\nJoão Carlos Artigos celebra quatro décadas de trajetória. Ator, palhaço, diretor e pesquisador carioca, ele chega à cidade com o projeto Cabeça de Nego em Gira – 40 anos de Encantos Coletivos, depois de passar pelo Festival Internacional de Circo de Taquaruçu, no Tocantins. A circulação inclui oficina, apresentação e encontros com artistas locais. “A palhaçaria, o ato de palhacear, o ofício de fazer rir, é um ato fundamental da minha existência. O palhaço me deu uma perspectiva muito particular e singular de como enxergar e como me comunicar no mundo em que vivo”, afirma.