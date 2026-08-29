A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) autorizou o corte de duas gameleiras, e a poda de outras duas, na Praça Mestre Maria Henriqueta Péclat, conhecida como Praça da Cirrose, no setor Oeste, em Goiânia. Em abril, durante vistoria, a agência havia apresentado parecer favorável pela manutenção das quatro árvores. Uma nova vistoria foi realizada no último dia 20.\nNo laudo registrado no dia 7 de abril, o órgão ambiental recomendava apenas uma poda de limpeza e a manutenção dos exemplares, que incluía redução da copa e a retirada de galhos. Já no laudo mais recente, o documento autoriza a retirada de duas gameleiras devido a necrose e ao risco de queda.\nSolicitações\nO primeiro laudo sobre as gameleiras foi realizado no dia 4 de novembro de 2024, após uma solicitação de retirada feita por Marcos Antonio Matheus, de 58 anos, dono da padaria Sonho de Mel, que fica à frente das árvores. Essa vistoria concluía que os exemplares apresentam necrose, falta de área permeável para crescimento e risco de queda, e também impunha o corte de duas e a poda das outras. Apesar da liberação da Amma, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) nunca realizou o corte.